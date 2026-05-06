В Авиастроительном районе Казани отключат воду на сутки
Плановое отключение водоснабжения пройдет в Авиастроительном районе Казани с 9:00 15 мая по 11:00 16 мая. Об этом сообщило МУП «Водоканал».
Отключение затронет несколько жилых домов в районе улицы Годовикова. Причиной прекращения подачи воды является подключение новых водопроводных сетей жилого комплекса к централизованной системе водоснабжения города.
Работы проводятся в рамках развития инженерной инфраструктуры района. Специалисты «Водоканала» выполнят врезку новых магистралей в существующую сеть.
Жители затронутых домов рекомендуют заранее запастись водой на период отключения. Точный список адресов доступен на официальном сайте МУП «Водоканал».
