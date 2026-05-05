УНИКС встретится с «Зенитом» в полуфинале плей-офф

Баскетбольный клуб УНИКС из Казани вышел в полуфинал плей-офф и сыграет против санкт-петербургского «Зенита». Первый матч серии запланирован на 11 мая в Казани.

Полуфинальная серия будет проходить в формате best-of-five, где первой до трех побед команда выходит в финал. Матчи будут чередоваться между площадками обоих клубов согласно регламенту соревнований.

«Зенит» — один из сильнейших коллективов лиги, что обещает напряженную борьбу на площадке. УНИКС, в свою очередь, показал хорошую игру в предыдущих раундах плей-офф, что дает основания надеяться на конкурентную серию.

Полный график матчей и информация о трансляциях будут объявлены позже. Болельщики смогут следить за ходом противостояния как в прямых эфирах, так и через официальные каналы клубов.