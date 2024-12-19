Старой скотобойне в Казани присвоили статус объекта культурного наследия
Екатерина Кузьминых
Здание старой скотобойни на улице Тимер Юл в Казани получило статус объекта культурного наследия. Историческое сооружение пережило множество трансформаций с XIX века на протяжении своей долгой жизни.
Изначально оно служило жильем для работников, однако со временем его назначение значительно изменилось.
В последние десятилетия здание стало нежилым, что, к сожалению, привело к его деградации. Эксперты выявили ряд повреждений: фасад нуждается в восстановлении, местами отсутствует кирпичная кладка, а краска уже давно выцвела. Также пострадали элементы интерьера — некоторые части перил и ступеней исторической лестницы требуют срочного ремонта. Восстановление этого уникального объекта культурного наследия обещает стать важным шагом к сохранению исторической памяти города, сообщает InKazan.
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