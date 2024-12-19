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Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу в магазине Казани

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Рос...

Катя Царева

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В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили кражу в одном из магазинов.

Вечером, патрулируя улицы, они получили тревожный сигнал из торгового центра на улице Рихарда Зорге. Прибыв на место событий, росгвардейцы заметили двух молодых людей, которые пытались скрыться с украденными товарами.

Оказалось, что задержанные — мальчишки 2003 и 2004 годов рождения, родом из Ханты-Мансийского автономного округа. Их попытка обмануть систему не удалась: стражи порядка быстро отреагировали и доставили подозреваемых в отделение полиции. Теперь правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее сообщалось, что ГЖИ обратила внимание на частые случаи отравления газом на улице Солидарности

Также сообщалось, что До аэропорта из Казани запустят дополнительные электрички с 21 декабря

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