Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу в магазине Казани

В Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили кражу в одном из магазинов.

Вечером, патрулируя улицы, они получили тревожный сигнал из торгового центра на улице Рихарда Зорге. Прибыв на место событий, росгвардейцы заметили двух молодых людей, которые пытались скрыться с украденными товарами.

Оказалось, что задержанные — мальчишки 2003 и 2004 годов рождения, родом из Ханты-Мансийского автономного округа. Их попытка обмануть систему не удалась: стражи порядка быстро отреагировали и доставили подозреваемых в отделение полиции. Теперь правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

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