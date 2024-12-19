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Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова ранее жил в Казани

Ахмад Курбанов, которого подозревают в убийстве...

Алиса Петрова

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Ахмад Курбанов, которого подозревают в убийстве Игоря Кириллова, жил в Казани, где ничем не выделялся среди местных жителей.

Его жизнь казалась вполне обычной, и, согласно информации от ТАСС, он увлекался боксом. Однако 18 декабря его арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления.

В настоящее время следственные органы занимаются изучением круга общения задержанного и анализом его мобильных устройств. Есть предположения, что у Курбанова могли быть сообщники, поэтому не исключено появление новых подозреваемых в этом запутанном деле, сообщает КП Казань.

Ранее сообщалось, что Благоустройство родника «Акинский ключ» в Казани завершен

Также сообщалось, что Строительства первой части дамбы «Новая Портовая» близится к концу

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