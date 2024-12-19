Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова ранее жил в Казани
Алиса Петрова
Ахмад Курбанов, которого подозревают в убийстве Игоря Кириллова, жил в Казани, где ничем не выделялся среди местных жителей.
Его жизнь казалась вполне обычной, и, согласно информации от ТАСС, он увлекался боксом. Однако 18 декабря его арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления.
В настоящее время следственные органы занимаются изучением круга общения задержанного и анализом его мобильных устройств. Есть предположения, что у Курбанова могли быть сообщники, поэтому не исключено появление новых подозреваемых в этом запутанном деле, сообщает КП Казань.
Ранее сообщалось, что Благоустройство родника «Акинский ключ» в Казани завершен
Также сообщалось, что Строительства первой части дамбы «Новая Портовая» близится к концу
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец