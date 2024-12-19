21 декабря до аэропорта из Казани запустят дополнительные электрички

В Казани, в преддверии долгожданного концерта в международном выставочном центре «Казань Экспо», власти решили сделать сюрприз жителям и туристам города — запустить дополнительные электрички, которые обеспечат комфортный доступ к событию.

С 21 декабря жители смогут воспользоваться новым маршрутом: электричка No7602 отправится со станции «Казань» в 15:50 и всего за 20 минут доставит пассажиров на станцию «Аэропорт». В свою очередь, состав No7603 вернется обратно в столицу РТ в 16:20, обеспечивая удобное сообщение между ключевыми точками.

Поезда будут двигаться без промежуточных остановок, что сделает поездку максимально быстрой и комфортной.

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