ГЖИ прокомментировал частые случаи отравления газом на улице Солидарности

В Казани вновь произошел тревожный инцидент, связанный с отравлением угарным газом, который затронул семью на улице Солидарности.

На этот раз жертвами стали младенец и маленькие дети. В ходе проверки вентиляции выяснилось, что тяга оказалась недостаточной, что стало причиной опасной ситуации. Напомним, что совсем недавно в этой квартире проводилось техническое обслуживание, но, к сожалению, этого не хватило для предотвращения проблемы.

Представители Госжилинспекции Татарстана предполагают, что одной из возможных причин происшествия мог стать принудительный вентилятор, установленный в ванной комнате. Газовая служба уже планирует провести проверку герметичности дымоходов в квартирах, чтобы исключить дальнейшие риски.

Жилинспекция настоятельно напоминает всем жителям: прежде чем устанавливать дополнительное оборудование в своих квартирах, обязательно стоит проконсультироваться со специалистами управляющей компании и газовщиками, сообщает Вечерняя Казань.