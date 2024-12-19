Новости Казани
· 16+ · Даниил Мурзов

ГЖИ прокомментировал частые случаи отравления газом на улице Солидарности

В Казани вновь произошел тревожный инцидент, св...

Алиса Петрова

Подписаться в Telegram

В Казани вновь произошел тревожный инцидент, связанный с отравлением угарным газом, который затронул семью на улице Солидарности.

На этот раз жертвами стали младенец и маленькие дети. В ходе проверки вентиляции выяснилось, что тяга оказалась недостаточной, что стало причиной опасной ситуации. Напомним, что совсем недавно в этой квартире проводилось техническое обслуживание, но, к сожалению, этого не хватило для предотвращения проблемы.

Представители Госжилинспекции Татарстана предполагают, что одной из возможных причин происшествия мог стать принудительный вентилятор, установленный в ванной комнате. Газовая служба уже планирует провести проверку герметичности дымоходов в квартирах, чтобы исключить дальнейшие риски.

Жилинспекция настоятельно напоминает всем жителям: прежде чем устанавливать дополнительное оборудование в своих квартирах, обязательно стоит проконсультироваться со специалистами управляющей компании и газовщиками, сообщает Вечерняя Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Важное в РТ

22 часа назад

Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

как мыть посуду после травли муравьев в квартире

Новости Татарстана

день назад

Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма

Важное в РТ

2 дня назад

Более 330 тысяч жителей Татарстана пользуются подписками СберПрайм

коррекция нарощенных ногтей в Екатеринбурге

Новости Татарстана

17 часов назад

Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Лонгриды

15 часов назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Татарстана

22 часа назад

Житель Бугульмы изнасиловал дочь знакомых и заснял это на видео

Новости Татарстана

22 часа назад

Популярный в Челнах блогер и стилист Земфира Султанова ушла из жизни
Лонгриды
15 часов назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

В Татарстане, в частности в Казани, остро стоит...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Глава РТ принял участие в передаче Казани новых троллейбусов

Важное в РТ

22 часа назад

Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Новости Казани

14 минут назад

Старой скотобойне в Казани присвоили статус объекта культурного наследия

Новости Казани

24 минуты назад

ГЖИ прокомментировал частые случаи отравления газом на улице Солидарности
«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казан...
Лонгриды
день назад

«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Новости Казани

29 минут назад

21 декабря до аэропорта из Казани запустят дополнительные электрички

Новости Казани

39 минут назад

Два кафе Казани закрыли по причине кишечной инфекции

Новости Казани

44 минуты назад

39 новых троллейбусов МАЗ доставили в Казань
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать