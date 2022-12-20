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"Сам упал на нож": в Казани в квартире дома полицейские нашли окровавленного мужчину

"Сам упал на нож": в Казани в квартире дома полицейские нашли окровавленного мужчину

Фото: letsgophotos.ru

В Казани в квартире дома найден окровавленный мужчина, его жена заявила полиции, что он сам упал на нож. Когда полицейские приехали по вызову женщины, она им дверь не открыла, пишет "Татарстан-24".

Когда стражи порядка попали в квартиру, в ней лежал окровавленный мужчина. Его доставили в больницу, а супругу попросили "проехать" в отделение для разбирательства обстоятельств, которые привели к падению ее мужа на кухонный нож.

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