В Казани в квартире дома найден окровавленный мужчина, его жена заявила полиции, что он сам упал на нож. Когда полицейские приехали по вызову женщины, она им дверь не открыла, пишет "Татарстан-24".

Когда стражи порядка попали в квартиру, в ней лежал окровавленный мужчина. Его доставили в больницу, а супругу попросили "проехать" в отделение для разбирательства обстоятельств, которые привели к падению ее мужа на кухонный нож.