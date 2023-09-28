Прозвучат народные и патриотические песни: в Казани пройдет благотворительный сольный концерт

В Казани 11 октября пройдет благотворительный сольный концерт Анастасии Макаровой

В Культурном центре «Сайдаш» 11 октября состоится благотворительный сольный концерт Анастасии Макаровой.

Мероприятие является попыткой молодой певицы вместе с благотворительным фондом «Добрая Казань» привлечь внимание аудитории к благотворительности и помощи тем, кто был обездолен и нуждается в поддержке. Благотворительный концерт же - это возможность каждого зрителя и слушателя объединиться и исполнить свою благородную миссию.

В рамках пресс-конференции исполнительница заявила, что для нее это ответственный и очень волнующий шаг - «представить свое скромное дарование на суд слушателей».

На благотворительном концерте Анастасией Макаровой будет исполнена сольная программа. Ее же режиссером выступил Александр Рожков. В программе концерта прозвучат народные и патриотические песни на русском языке.