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· Полина Модестова

Прозвучат народные и патриотические песни: в Казани пройдет благотворительный сольный концерт

В Казани 11 октября пройдет благотворительный сольный концерт Анастасии Макаровой
Прозвучат народные и патриотические песни: в Казани пройдет благотворительный сольный концерт

pixabay

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В Культурном центре «Сайдаш» 11 октября состоится благотворительный сольный концерт Анастасии Макаровой.

Мероприятие является попыткой молодой певицы вместе с благотворительным фондом «Добрая Казань» привлечь внимание аудитории к благотворительности и помощи тем, кто был обездолен и нуждается в поддержке. Благотворительный концерт же - это возможность каждого зрителя и слушателя объединиться и исполнить свою благородную миссию.

В рамках пресс-конференции исполнительница заявила, что для нее это ответственный и очень волнующий шаг - «представить свое скромное дарование на суд слушателей».

На благотворительном концерте Анастасией Макаровой будет исполнена сольная программа. Ее же режиссером выступил Александр Рожков. В программе концерта прозвучат народные и патриотические песни на русском языке.

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