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· Полина Модестова

Произошло больше 100 ДТП: в Казани за сутки зафиксированы десятки аварий, в которых пострадали люди

За сутки 24 сентября в Казани произошло 152 ДТП
Произошло больше 100 ДТП: в Казани за сутки зафиксированы десятки аварий, в которых пострадали люди

Pixabay

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В Казани за последние сутки произошло 152 дорожно-транспортных происшествий, из которых пять - с пострадавшими: было совершено два наезда на пешеходов, произошло падение пассажира в общественном транспорте, столкновение и наезд на препятствие.

Как сообщают специалисты ГИБДД столицы Татарстана, за сутки также были задержаны десять пьяных водителей и два человека за рулем без водительских прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены четыре гражданина.

Напомним, что сегодня утром произошло ДТП на трассе М7. Грузовик «Газель» столкнулся с фурой, в результате чего оба автомобиля вспыхнули. Известно, что один из водителей доставлен в больницу с ожогами.

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