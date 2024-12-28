Проект кольцевой ж/д Казани почти завершился

В Казани подходит к концу проектирование первого этапа кольцевой ж/д. Как сообщил замглавы ГЖД Александр Черемнов, проект находится на заключительной стадии, и специалисты сосредоточены на доработке последних технических нюансов.

После того как проект будет полностью завершён, предстоит решить важные вопросы, связанные с транспортной безопасностью, а затем можно будет перейти к планированию следующего этапа — разработке конкретной схемы реализации. Черемнов уточнил, что строительные работы начнутся не раньше следующего года, поскольку протяжённость первого этапа требует тщательной подготовки.

Этот проект может быть реализован в рамках федеральных национальных программ, как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов в октябре этого года. Напомним, что план по запуску кольцевой железной дороги был озвучен ещё в 2010 году, и первоначально предполагалось, что время в пути между ключевыми точками города составит всего 30 минут, сообщает InKazan.

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