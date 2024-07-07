Основательница Wildberries посетила Раифский монастырь

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук приехала с визитом в мужской монастырь в Раифе.

Предпринимательницу встретил наместник обители игумен Гавриил. Вместе они прогулялись по территории святого места, поговорили о его истории, а также устроили небольшое чаепитие в беседке, где провели беседу о вопросах духовной жизни.

В поездке Бакальчук сопровождали её семья и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

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