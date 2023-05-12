Синоптики пообещали жителям Татарстана неустойчивую погоду в предстоящие выходные

В республиканском Гидрометцентре сообщили, что выходные в Татарстане не будут приятными с точки зрения погоды. В регионе сохранится нестабильная погода, местами с дождями.

13 мая, в субботу, воздух прогреестся до +3... +8° ночью и от +18 до +23° днем. Днем вероятны осадки.

14 мая, в воскресенье, погода будет облачной с дождями, а в отдельных районах республики прогремят грозы.

Температура воздуха составит ночью +3...+8°, днем +15...+20°

