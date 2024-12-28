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Метро Казани побило рекорд по пассажиропотоку

Казанский метрополитен установил новый рекорд п...

МУП «Метроэлектротранс»

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Казанский метрополитен установил новый рекорд по пассажиропотоку, достигнув исторической отметки в 80 миллионов пассажиров.

В честь этого события на одной из станций пройдет торжественная церемония награждения юбилейного пассажира.

В 2024 году почти 80 миллионов человек воспользовались услугами МУП «Метроэлектротранс», что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы обеспечить комфорт в часы пик, на линиях работает 11 поездов с интервалом всего пять минут.

Общее количество пассажиров, перевезённых как метро, так и наземным электротранспортом Казани, в этом году составило 79,963 миллиона человек — это ещё один рекорд для городского транспорта.

Ранее сообщалось, что Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Также сообщалось, что В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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