Метро Казани побило рекорд по пассажиропотоку

Казанский метрополитен установил новый рекорд по пассажиропотоку, достигнув исторической отметки в 80 миллионов пассажиров.

В честь этого события на одной из станций пройдет торжественная церемония награждения юбилейного пассажира.

В 2024 году почти 80 миллионов человек воспользовались услугами МУП «Метроэлектротранс», что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы обеспечить комфорт в часы пик, на линиях работает 11 поездов с интервалом всего пять минут.

Общее количество пассажиров, перевезённых как метро, так и наземным электротранспортом Казани, в этом году составило 79,963 миллиона человек — это ещё один рекорд для городского транспорта.

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