Новости Казани

Казанка спасла утопающего мальчика из озера

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Диляра Аминова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани женщина спасла восьмилетнего ребенка, который тонул в озере. Происшествие произошло во время рыбалки: мальчик катался на надувном матрасе, перевернулся и ушел под воду.

Женщина услышала крики о помощи и немедленно вошла в озеро. Она перевернула обессиленного школьника на спину и доставила его на берег, где передала мужу. По словам спасительницы, другие очевидцы не решились помочь ребенку.

После извлечения из воды мальчика отвезли домой. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Впоследствии ребенок покинул место без разрешения, в настоящее время его местоположение неизвестно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

52 минуты назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

нашатырный спирт помогает от тараканов

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Где найти всё для себя: женский гид по полезным компаниям

заливка пола цена за квадратный метр в Краснодаре

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

В Казани средняя стоимость частных домов оказал...

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о ...
Новости Татарстана
5 дней назад

GAR: Киев намерен оспорить решение арбитража о выплате $104 млн Татарстану

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте