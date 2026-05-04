Казанка спасла утопающего мальчика из озера

В Казани женщина спасла восьмилетнего ребенка, который тонул в озере. Происшествие произошло во время рыбалки: мальчик катался на надувном матрасе, перевернулся и ушел под воду.

Женщина услышала крики о помощи и немедленно вошла в озеро. Она перевернула обессиленного школьника на спину и доставила его на берег, где передала мужу. По словам спасительницы, другие очевидцы не решились помочь ребенку.

После извлечения из воды мальчика отвезли домой. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Впоследствии ребенок покинул место без разрешения, в настоящее время его местоположение неизвестно.