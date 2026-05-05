Казань сократит количество парковок электросамокатов
Администрация Казани приняла решение о сокращении числа парковочных мест для электросамокатов в городе. Мера направлена на упорядочение использования микромобильности и улучшение ситуации с парковками в центральных районах.
По информации городских властей, новые правила коснутся как официальных парковок, так и зон, где разрешена остановка электросамокатов. Сокращение планируется провести поэтапно, начиная с наиболее перегруженных участков.
Одновременно город планирует развивать альтернативные решения для хранения микромобильности. Предусмотрены штрафы за неправильную парковку электросамокатов в неположенных местах.
Инициатива вызвана жалобами жителей на загромождение тротуаров и проезжей части припаркованными аппаратами. Власти надеются, что ограничение количества парковок поможет снизить количество брошенных самокатов на улицах.
