Казань сократит количество парковок электросамокатов

Администрация Казани приняла решение о сокращении числа парковочных мест для электросамокатов в городе. Мера направлена на упорядочение использования микромобильности и улучшение ситуации с парковками в центральных районах.

По информации городских властей, новые правила коснутся как официальных парковок, так и зон, где разрешена остановка электросамокатов. Сокращение планируется провести поэтапно, начиная с наиболее перегруженных участков.

Одновременно город планирует развивать альтернативные решения для хранения микромобильности. Предусмотрены штрафы за неправильную парковку электросамокатов в неположенных местах.

Инициатива вызвана жалобами жителей на загромождение тротуаров и проезжей части припаркованными аппаратами. Власти надеются, что ограничение количества парковок поможет снизить количество брошенных самокатов на улицах.

