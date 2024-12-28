Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала

На место бывшего директора Ильфира Якупова, который перейдет на пост первого заместителя, назначен Зайниев.

Он также возьмёт на себя административную работу, а должность художественного руководителя театра кукол «Экият» теперь будет сосредоточена на новых вопросах.

Фарид Бикчантаев, главный режиссёр театра, отметил, что пригласил Зайниева, потому что считает его не только талантливым режиссёром, но и своим учеником. Эти изменения стали возможны в рамках расширения театра Камала и его стремления к новым творческим и административным направлениям, сообщает Татар-Информ.

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