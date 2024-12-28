Ильгиз Зайниев займет должность директора театра Камала
Зайниев Ильгиз Газинурович Депутат Госсовета РТ
На место бывшего директора Ильфира Якупова, который перейдет на пост первого заместителя, назначен Зайниев.
Он также возьмёт на себя административную работу, а должность художественного руководителя театра кукол «Экият» теперь будет сосредоточена на новых вопросах.
Фарид Бикчантаев, главный режиссёр театра, отметил, что пригласил Зайниева, потому что считает его не только талантливым режиссёром, но и своим учеником. Эти изменения стали возможны в рамках расширения театра Камала и его стремления к новым творческим и административным направлениям, сообщает Татар-Информ.
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