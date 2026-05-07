Центр Москвы перекроют на репетицию парада Победы

4 мая в центре столицы пройдет репетиция парада Победы на Красной площади. Мероприятие состоится за пять дней до основного парада, запланированного на 9 мая.

С 16:30 до конца репетиции будут закрыты для транспорта улицы в историческом центре: Варварка, Садовническая, Балчуг, Ильинка, Болотная и Солянка, а также набережные Москворецкая, Гончарная, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская и Раушская. Перекрытие коснется также Большого Москворецкого моста и Китайгородского проезда.

Время закрытия затронет и переулки: Фалеевский, Ветошный, 1-й и 2-й Раушский, а также Старую и Болотную площади. Маршруты наземного общественного транспорта в центре будут изменены с 14:50.

Парковки на улицах Ильинка, Солянка и набережных Котельнической и Гончарной будут недоступны с 00:01 4 мая по 03:00 5 мая. Дептранс рекомендует москвичам и гостям города использовать метро для поездок в центр в пределах ТТК.