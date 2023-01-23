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"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО

"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО

Фото: daytimenews.ru

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, отправившийся добровольцем на фронт спецоперации на Украине, рассказал в своем Telegram-канале, что ВС РФ дорогой ценой отстояли Авдеевское направление.

По его словам, 19 января бойцы второго батальона ОДШБр "Ветераны" вместе с интербригадой "Пятнашка" и сводным корпусом ДНР остановили прорыв ВСУ на Авдеевском направлении.

"Бой длился более шести часов. К сожалению, есть бойцы, которые получили ранения, но наши позиции были удержаны. Противник же получил ответный удар и понес большие потери", - сообщил Шарафиев.

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