"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО
Фото: daytimenews.ru
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, отправившийся добровольцем на фронт спецоперации на Украине, рассказал в своем Telegram-канале, что ВС РФ дорогой ценой отстояли Авдеевское направление.
По его словам, 19 января бойцы второго батальона ОДШБр "Ветераны" вместе с интербригадой "Пятнашка" и сводным корпусом ДНР остановили прорыв ВСУ на Авдеевском направлении.
"Бой длился более шести часов. К сожалению, есть бойцы, которые получили ранения, но наши позиции были удержаны. Противник же получил ответный удар и понес большие потери", - сообщил Шарафиев.