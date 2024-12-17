Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Важная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым была направлена на дальнейшее укрепление отношений между двумя регионами.

Минниханов выразил искреннюю благодарность Алиеву за возможность посетить Азербайджан и подчеркнул значимость углубления связей между республиками.

На протяжении последних девяти месяцев товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном достиг впечатляющей отметки в 80,8 миллионов долларов. Оба лидера уверены, что это не предел, и есть все основания для увеличения объемов торговли. Минниханов также предложил рассмотреть возможности расширения сотрудничества в сфере речного и морского транспорта, выделяя этот сектор как многообещающий для будущего.

Свободная экономическая зона «Алят» была представлена как яркий пример успешного проекта, способного привлечь новые инвестиции. Ильхам Алиев отметил радость от встречи, которая символизирует успешное завершение года сотрудничества между двумя государствами. Он поддержал идеи по укреплению торгово-экономических связей и выразил признательность за внимание, уделяемое азербайджанской стороне. Эта встреча стала очередным шагом на пути к более тесному партнерству и совместному развитию, сообщает Татарстан24.