В Альметьевске наградили юных экологов в рамках чемпионата «Зелёный эчпочмак»
Министерство экологии и природных ресурсов РТ
В Альметьевске завершился увлекательный республиканский чемпионат под названием «Зелёный эчпочмак», на котором студенты продемонстрировали свои глубокие экологические знания и представили инновационные проекты, направленные на привлечение молодёжи в сельскую местность.
Участники вдохновили жюри своими креативными идеями и подходами к решению актуальных проблем экологии.
Первое место уверенно заняла команда «Эко-клуб».
Вторую ступень пьедестала заняла команда «Учпучмак с щаем».
Бронзовую медаль завоевала команда «SPELL».
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