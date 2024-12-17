В Альметьевске наградили юных экологов в рамках чемпионата «Зелёный эчпочмак»

В Альметьевске завершился увлекательный республиканский чемпионат под названием «Зелёный эчпочмак», на котором студенты продемонстрировали свои глубокие экологические знания и представили инновационные проекты, направленные на привлечение молодёжи в сельскую местность.

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