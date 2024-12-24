Альпинисты Казани ликвидируют опасные объекты в ЖК «Лазурные небеса»
ТГ-канал "КазаньДА"
В жилом комплексе «Лазурные небеса» в Казани активно ведутся работы по устранению потенциально опасных элементов, угрожающих безопасности жильцов.
Специалисты сейчас трудятся над восстановлением теплового контура вокруг окон, которые были выбиты, и делают все возможное, чтобы обеспечить комфорт и защиту внутри здания.
Глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов отметил, что решение о возвращении жителей в их квартиры будет принято очень скоро, как только завершатся все необходимые мероприятия по ликвидации угроз, сообщает КазаньДА.
Ранее сообщалось, что Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама
Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит
Читайте также: Жители ЖК «Лазурные небеса» выставили на продажу квартиры после атаки БПЛА
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец