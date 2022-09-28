Таксисты выставили «драконовские» условия и вывозят из Казани до границы с Казахстаном

На сайте объявлений в Казани появилась новая услуга — такси до границы с Казахстаном. Казанские перевозчики, как сообщает 116.RU, запустили такую услугу, и в день уходит по 2–3 машины.

"Машины едут в основном неполные, уезжает максимум 1–2 человека. Цена поездки абсолютно разная. Всё зависит от километража. Основной поток людей едет до поселка Маштаково, где находится контрольно-пропускной пункт с Казахстаном возле Самары. Это самый ближайший пункт к Казани", — рассказал один из перевозчиков.

Цены начинаются от 20 тысяч рублей. Довозят людей лишь до начала пробки на границе с Казахстаном. Дальше людям придется либо идти пешком, либо оплачивать простой.

"Оплата начинается от 500 до 600 рублей за час. За три дня из Казани было отправлено 50–60 машин. Но люди бегут сломя голову, они готовы платить любые деньги", — сказали перевозчики.