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Фото: mk.ru

Таксисты выставили «драконовские» условия и вывозят из Казани до границы с Казахстаном

28.09.2022, 19:00 278 prokazan.ru
На сайте объявлений в Казани появилась новая услуга — такси до границы с Казахстаном. Казанские перевозчики, как сообщает 116.RU, запустили такую услугу, и в день уходит по 2–3 машины.

"Машины едут в основном неполные, уезжает максимум 1–2 человека. Цена поездки абсолютно разная. Всё зависит от километража. Основной поток людей едет до поселка Маштаково, где находится контрольно-пропускной пункт с Казахстаном возле Самары. Это самый ближайший пункт к Казани", — рассказал один из перевозчиков.

Цены начинаются от 20 тысяч рублей. Довозят людей лишь до начала пробки на границе с Казахстаном. Дальше людям придется либо идти пешком, либо оплачивать простой.

"Оплата начинается от 500 до 600 рублей за час. За три дня из Казани было отправлено 50–60 машин. Но люди бегут сломя голову, они готовы платить любые деньги", — сказали перевозчики.

 
Казань Общество
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Женщина за деньги приводила к педофилу детей: оба изверга задержаны
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«Посмотрим, чем закончатся»: Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
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Неизвестный мужчина ударил на улице женщину по голове и отобрал сумку с 5 миллионами
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Вот так находка: грибники нашли в лесу череп и женские красные трусы
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Генерала ФСИН сдала обиженная бывшая любовница: его обвинили в коррупции
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Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
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Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
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16:02, 03.06.2022
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16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
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Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
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Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
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20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
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Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
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Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
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Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью