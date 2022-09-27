Работа.ру составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на производстве в Казани

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на производстве.

Одну из самых высоких заработных плат на производстве в Казани предлагают сварщику НАКС — от 199 000 рублей. Сотрудник займётся сваркой резервуаров и проведением аттестации на объекте. Соискателю необходимо иметь опыт работы от 3 лет, диплом сварщика от 4 разряда и допуск к работе. Работодатель предоставляет питание, проживание, оплачивает проезд.

Фрезеровщику будут платить до 140 000 рублей. Среди его обязанностей: работа на универсальных фрезерных станках, изготовление деталей для авиации, подкрылок. Кандидат должен иметь опыт от 3 лет. Компания предоставляет спецодежду и условия для проживания иногородним.

Оператор станков ЧПУ может зарабатывать от 106 000 рублей. В обязанности специалиста будет входить управление процессом обработки деталей. Для трудоустройства нужно иметь специализацию оператора станков с программным управлением не ниже 4 разряда.

В Набережные Челны требуется токарь с зарплатой до 105 000 рублей. Сотрудник будет выполнять токарно-фрезерные работы. Соискатель должен иметь минимальный опыт и знать устройство и принципы работы токарного станка. Работодатель предоставляет соцпакет и жилье для иногородних.

Сварщику-монтажнику предлагают до 100 000 рублей. В его обязанности входит: сварка, сборка различной сложности деталей, узлов, конструкций в цеховых и монтажных условиях. Кандидат должен иметь опыт от 1 года, уметь читать чертежи, знать основы слесарного дела. Компания предоставляет спецодежду и инструмент.

Проектировщик-электрик может получать до 90 000 рублей. Ему предстоит участвовать в обследовании объекта, выполнять сбор исходных данных, заниматься разработкой технического задания, обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов и технических решений государственным, отраслевым стандартам, нормативным документам. Кандидат должен иметь высшее техническое образование соответствующего профиля, опыт от 1 года, владеть программами AutoCAD, AutoCAD Electrical, Microsoft office, Eplan, Dialux, а также быть пунктуальным и нацеленным на результат. Вакансия подразумевает командировки по России.

Также в Казани ищут инженера по качеству с зарплатой до 75 000 рублей. Специалист будет обеспечивать входной контроль материалов и металлоконструкций, проводить приемо-сдаточные испытания готовой продукции и сверку реальных параметров. Для трудоустройства необходимо иметь высшее образование, опыт работы от 1 года, а также уметь читать чертежи и проектную документацию.