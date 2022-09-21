«Аномалия»: синоптики Татарстана пообещали жителям республики необычный конец сентября

Синоптики республиканского Гидрометцентра пообещали жителям Татарстана необычный конец сентября - аномальный. Температура воздуха установится выше климатической нормы.

"Средняя температура воздуха с 21 по 30 сентября ожидается на 2 градуса выше климатической нормы", — говорится в сообщении синоптиков.

В конце сентября для Татарстана климатическая норма составляет +9,6 градуса, для Казани - + 10,1 градуса.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, до конца недели дневная температура будет достигать 21 градуса тепла, а по ночам будет не холоднее плюс 7−12 градусов.