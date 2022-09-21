«Малышку по лицу»: в Татарстане воспитательница избила ребенка в детском саду

В Камских Полянах воспитатель детского сада "Золотая рыбка" побила ребенка. Очевидцы сняли все и выложили в социальные сети, прокуратура уже начала по данному факту проводить проверку.

Очевидцы отметили, что воспитатель несколько раз ударила по лицу маленькую девочку.

Руководство дошкольного учреждения, как отмечается, провело свою внутреннюю проверку, воспитательница после нее уволена. Пострадавшей девочке 2 года.

Отмечается, что сотрудница садика была опытным воспитателем, она отработала тут 20 лет. Почему она допустила подобное, установит прокурорская проверка.