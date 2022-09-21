«Делаю это в одиночестве»: Пускепалис за две недели до гибели рассказал о главном страхе в жизни

За две недели до гибели актер и режиссер Сергей Пускепалис дал интервью, в котором ответил на вопрос, чего он в жизни больше всего боится.

Оказалось, что основной страх Сергея - вероятность видеть и смотреть фильмы, в которых он сам принял участие.

"Для меня огромных усилий стоит начать смотреть фильм, где я снялся. Делаю это в одиночестве и не испытываю момент наслаждения", — признался артист.

Погиб Сергей Пускепалис, напомним, 20 сентября, накануне, в Ярославской области в ДТП. Автомобиль Пускепалиса врезался в фуру и вылетел на встречную полосу. В этот момент в обратную сторону ехал большегруз, под колеса которого и попала машина. Актер умер на месте. Ему было 56 лет.