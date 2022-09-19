Автохамло, каких поискать: блогер в Казани похвастался тем, как он нарушает ПДД

В Казани местный блогер решил похвастаться в социальных сетях тем, как он лихо нарушает ПДД, и это вместо восхищения вызвало бурное негодование казанцев.

Молодой человек обогнал потом автомобилей, которые стоят на светофоре во время работы красного сигнала светофора.

Тем самым автомобилист нарушает проезд через двойную сплошную и проезд на "красный".

При этом сам блогер отметил, что происходящее - "все как обычно".

Примечательно, что по аккаунту блогера видно, что он отдает свое предпочтение автомобилям марки BMW. Предварительно, лихач управлял моделью X5 M.

Казанцы выразили надежду, что роликом заинтересуются и сотрудники ГИБДД, и лихача непременно найдут и накажут.