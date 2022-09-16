Генерала ФСИН сдала обиженная бывшая любовница: его обвинили в коррупции

Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников и получении взяток, пишет "Ъ".

Офицер попал под следствие после того, как заявление на него в службу собственной безопасности написала его экс-любовница, которая тоже работала в тюремном НИИ.

Женщина заявил, что отдала генералу целых 1,8 миллиона рублей в качестве вознаграждения за премии в размере 5 миллионов. А также она отметила, что лично передавала генералу взятки на 2,2 миллиона рублей.

На протяжении трех месяцев за Быковым внимательно следили "безопасники" и все факты нашли подтверждение.

Быков не признает свою вину, считая, что стал жертвой мести со стороны бывшей любовницы. В скором времени он и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела.