Не смог простить долг в 2 тысячи рублей: Мужчина убил друга ударами в голову

В Волгограде 26-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, его жертвой стал его приятель, который задолжал подозреваемому деньги.

В начале июля мужчина распивал алкоголь со своим знакомым. Позже оба направились домой, когда по пути молодой человек напомнил другу о долге в 2 тысячи рублей. Приятель не спешил продолжать эту тему - то избегал, то менял ее. Это разозлило собеседника: он нанес по голове друга 2 удара кулаком. От этого потерпевший упал, сильно ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Скорую для друга вызвал сам злоумышленник, однако медикам он заявил, что приятеля в таком состоянии он обнаружил случайно. Травмы оказались куда серьезнее - потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

После этого 26-летний мужчина был задержан и заключен под стражу. Детали произошедшего выясняются.