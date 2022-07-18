То ли камни кидал, то ли стрелял из пистолета: Ночью в Казани неизвестный повредил 7 машин

В Казани, на парковке жилого комплекса "Сказочный лес", неизвестный повредил около 7 автомобилей. Хулиган нанес вред по лобовым стеклам машин. Местные жители предполагают, что это было сделано с помощью камней. Есть и те, кто уверен: злоумышленник использовал пневматический пистолет.

Многие поврежденные легковушки застрахованы только по полису ОСАГО, а значит, хозяева будут вынуждены платить за восстановление имущества из своего кармана.

Правоохранителям уже сообщили о случившемся. Они изучают камеры видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и ведут работы по определению способа повреждения транспортных средств, передает Татарстан-24 со ссылкой на УМВД по городу.