Журналиста и телеведущего Евгения Киселева* МВД объявило в розыск

МВД РФ объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой конкретно статье Уголовного кодекса РФ идет речь, не уточняется.

В апреле Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский* были включены в реестр физлиц-иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента