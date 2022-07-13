Покинувший Россию Андрей Макаревич внезапно обратился с россиянам с очень странной просьбой

Музыкант Андрей Макаревич, покинувший РФ и не раз выражавшийся нелицеприятно в адрес спецоперации и россиян, попросил у последних в авторском Telegram-канале помочь ему разобраться с одним вопросом.

Макаревич спросил, не знает ли кто, как под водой звучит гитара. Он не пояснил, зачем ему ответ на этот вопрос, но отметил, что сам он совершенно не понимает, как это происходит.

"Вот вопрос: мы знаем, что вода более плотная среда, чем воздух, и проводит звук быстрее и дальше. Будет ли звучать под водой гитара? И если да, изменится ли высота нот? Физики, отзовитесь!" - поинтересовался артист.

Напомним, что после начала СВО на Украине Макаревич раскритиковал действия России и отправился жить в Израиль. Возвращаться домой артист пока не планирует. О концертах на дне океана также не сообщалось, а потому вопрос действительно выглядит странным.