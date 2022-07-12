Сверхчеловек: казаки рассказали о нечеловеческих способностях погибшего в бою на саблях атамана

Организация "Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья" приписало своему случайно погибшему в шуточном бою на саблях атаману нечеловеческие способности. Сергей Капитонов, напомним, случайно получил ранение грудной клетки саблей и скончался.

Сообщение с рассказом об особенностях организма погибшего опубликовано на официальном сайте братства.

По заявлению пресс-службы, атаман Капитонов обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 кг пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства