Певец Александр Серов дал своей дочери три дня на то, чтобы она убиралась из его дома

Дочь певца Александра Серова Мишель призналась поклонникам в соцсетях, что была вынуждена переехать с мужем и детьми из дома ее знаменитого отца.

По словам Мишель, папа сам предложил дочке с семьей жить у него, чтобы все они могли чаще видеться. Однако через месяц певец начал поднимать тему о переезде, а в итоге и вовсе дал трое суток, чтобы дочь съехала и "оставила его одного".

"Ему нужно побыть одному, чтобы восстановиться, отдохнуть от всего, набраться сил. Он попросил нас съехать, так как сейчас он не в том состоянии. Вернувшись из Бодрума, он попросил нас собраться дня за три, чтобы не растягивать этот момент переезда. Поэтому мы перевозили все в один день", - рассказала Мишель Серова, ее цитирует НТВ.

Сейчас женщина с семьей живут в коттеджном поселке. Мишель отметила, что не ссорилась с отцом и с понимаем отнеслась к его просьбе, тем не менее возвращаться в его дом она не планирует.

У Мишель и ее мужа, бизнесмена по имени Роман двое детей: 2-летняя дочь Мия и сын Макар, который родился в феврале 2022 года. Ранее бывшая жена Серова Елена Стебенёва рассказывала, что артист не подпускает ее к своему подмосковному дому и она толком не видится с внуками.