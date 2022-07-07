Пенсионная карта: безопасно, удобно и выгодно

Каждый год все больше пенсионеров России предпочитают получать свою пенсию на пластиковую карту.

И это на самом деле очень удобно:

не нужно ждать прихода почтальона в назначенный день;

не приходится оформлять доверенности в случае отсутствия по месту регистрации на день выплаты;

деньги безопасно хранятся на «пластике»;

выгодные условия обслуживания, позволяют получать дополнительный доход;

к банковской карте привязываются современные сервисы, которые делают жизнь проще и экономят время.

Пенсионер из Казани, Ринат Закиров рассказывает о том, почему решил получать пенсию на карту Сбербанка.

Я работал преподавателем в одном из татарстанских предприятий и всегда считал своим долгом следить за развитием технологий, чтобы не отставать от жизни. Смартфоном пользуюсь уже несколько лет – по совету сына купил. А так как зарплату я получал на карту Сбербанка, то приложение Сбербанк Онлайн стало самым любимым и часто используемым.

Вопрос, куда переводить пенсию, в общем-то даже не стоял. Не представляю, как можно до сих пор, в XXI веке все еще ждать у двери почтальона с пенсией! Карта дает свободу перемещений и удобство переводов.

Одно из удобств - функция автоплатеж, подключил на коммунальные услуги, интернет и сотовую связь. Банк автоматически списывает сумму для оплаты, предварительно уведомив меня, самому беспокоиться ни о чем не нужно.

Говоря о перемещениях, тут тоже все очень удобно. Несколько лет назад, в Казани появилась возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и метро по банковским картам. Не надо переживать за свой кошелек с наличными деньгами.

Мой самый любимый сервис, который я открыл для себя в Сбербанк Онлайн – это «Копилка». Ежемесячно, после получения пенсии, определенная сумма списывается с карты и зачисляется на счет. Время списания, условия и размер перевода я выбираю сам. Коплю понемногу, скоро у моей дочери свадьба, хочу сделать молодым незабываемый подарок.

Всем рекомендую получать пенсию именно на карту Сбербанка, так как это современно, удобно и выгодно.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»