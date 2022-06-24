Сбербанк с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию за переводы на карты других банков через их сайты или приложения, сообщили в финансовой организации. Комиссия составит 1,25 %, минимум - 30 руб., максимум – 150 руб.

"Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в "Сбербанк онлайн", но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов – совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций", – говорится в официальном сообщении банка.

На карты иных банков бесплатно можно переводить до 50 тысяч рублей при помощи приложения "Сбербанк Онлайн". Также без комиссии можно переводить до 100 000 руб. в месяц через Систему быстрых платежей (СБП).

В случае перевода с валютного счета сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета, комиссия так же составит 1,25%, минимум $1 или 1 евро, максимум – $3 или 3 евро.