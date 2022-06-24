49-летняя женщина сварила своего пьяного знакомого в кипятке

В Ульяновске закончено расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины. Ее обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Все случилось 8 марта. Как установили следователи, женщина решила помочь помыться своему 63-летнему знакомому. Мужчина сам не мог - был мертвецки пьян.

Впрочем, в состоянии опьянения был не только гость, но и сама женщина. А потому она направила на него струю горячей воды, не посмотрев, какую температуру имеет вода. Кипяток лился на мужчину около получаса, он получил тяжелые термические ожоги, фактически сварившись заживо. Через трое суток мужчина умер в больнице.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.