Нет машин: СМИ сообщили, что к Юрию Шатунову скорая помощь ехать отказалась

Бригада скорой медицинской помощи отказалась ехать к певцу Юрию Шатунову, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Друзья Шатунова, заметив, что другу плохо, позвонили по "03", сказали, что "у человека плохо с сердцем". Им ответили, что пока машин нет.

Источник "Известий" отметил, что если бы скорая приехала сразу, спасти Шатунова можно было бы с вероятностью в 60%.

В итоге друзья сами повезли солиста "Ласкового мая" в районную больницу, где врачи диагностировали инфаркт миокарда и вызвали скорую. Она и повезла музыканта в сосудистый центр в Домодедово. Остановку сердца певца зафиксировали прямо в приемном отделении медицинского учреждения.