В Сети появилось видео, на котором Юрий Шатунов в последний раз общается с поклонниками в Казани

В интернете появилось видео, на котором солист "Ласкового мая" Юра Шатунов в последний раз общается с поклонниками в Казани. Это было 17 января 2022 года. Ролик опубликован телеграм-каналом "В Татарстане Поймут".

Среди прочих вопросов казанцы спрашивали Шатунова, почему все стареют, а он - нет. Певец посмеялся и ответил, что только так кажется, что он молодо выглядит, на самом деле он тоже стареет, как и все.

С казанцами Юра поделился и хобби - он любил рыбалку больше, чем фитнес, а также признался, что никогда не ложился под нож пластических хирургов.

"Все, что есть, все мое. Пока еще дело не дошло до того, что я себе что-то испортил. Хотя, наверное, со временем придется", - заявил он.

Сегодня стало известно, что 48-летний Шатунов умер. Накануне он пил пиво с раками, отдыхал в компании друзей, собирались утром на рыбалку. Он пожаловался, что чувствует себя плохо. Друзья доставили Шатунова до ближайшей больницы, оттуда вызвали скорую. По пути в Домодедовскую больницу в машине скорой помощи Шатунов умер. Предположительно, от обширного инфаркта.