В Татарстане решил уволиться руководитель отдела водных ресурсов Росводресурсов Ильшат Ханбиков

В Татарстане покинул свой пост начальник отдела водных ресурсов по республике управления Росводресурсов Ильшат Ханбиков, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ильшат Ханбиков занимал свой пост на протяжении последних двух с половиной лет.

Место Ханбикова занял Артем Артемьев, который до этого возглавлял отдел закупок и регулирования госзаказов Минэкологии РТ.

Примечательно, что недавние декларации о доходах показали, что Ильшат Ханбиков стал самым богатым из чиновником среди распорядителей водных ресурсов РФ - за 2021 год он смог заработать 21,1 миллиона рублей.