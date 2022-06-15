Жителей Казани заставляют заплатить за отопление за май: но в мае тепла уже не было

Жители Казани начали массово жаловаться, что им приходится оплачивать отопление в квитанциях за ЖКУ, которые пришли за май 2022 года. Каким-то образом в майских платежках оказалась начислена плата за тепло, однако все помнят, что в мае отопления уже не было, на улице было холодно, и казанцы просили мэрию дать тепло хоть на время, однако получили отказ.

Платежки содержат в большинстве своем небольшие суммы - в пределах 100-200 рублей, но некоторые видят цифру и более 500 рублей.

Наиболее вероятно, что начисления, которые считают до 23 числа каждого месяца, стали остатком оплаты в апреле, ведь тепло в столице Татарстана отключили 28 апреля. Иными словами, казанцев просят заплатить не за май как таковой, а за 5 дней отопительного сезона в апреле, с 23 по 28 число.

Но даже при этом суммы выглядят слишком большими для пяти дней жизни с теплыми батареями.