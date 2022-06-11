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Фото: ug.tsargrad.tv

В Татарстане на кладбище повторно спилили православный крест: глава района подал в отставку

11.06.2022, 00:01 138 prokazan.ru
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку после того, как на местном кладбище повторного осквернили могилу православного умершего, спилив с нее крест.

"Уважаемые жители Актанышского района, жители Татарстана! Сегодня на территории нашего местного кладбища повторно осквернили могилу Виктора Смирнова – челнинца, который был прописан у нас в Актаныше. Первый случай произошел в декабре прошлого года и вызвал большой резонанс в обществе. Смею предположить, что это провокация, - написал Фаттахов в своем обращении. - Я хочу извиниться перед родными и близкими за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт. Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку".

Виктор Смирнов скончался в сентябре прошлого года. Его похоронили на общественном кладбище Актаныша. И спустя некоторое время родные покойного заявили, что неизвестные спилили православный крест с могилы их близкого.
 
Случай получил широкий общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
Президент республики Рустам Минниханов назвал такие случаи недопустимыми для Татарстана. Он вынес строгое предупреждение руководителю района Энгелю Фаттахову и дал ему задание обеспечить все необходимые мероприятия по восстановлению оскверненной могилы.
Происшествия Татарстан
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Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
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Правда глаза колет: Пьяная женщина с 9 судимостями изрезала живот сожителя ножом из-за его обвинений
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К 60-летию со дня рождения Виктора Цоя в кинотеатры вернут фильм Асса
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Во время грозы молния угодила в родильное отделение больницы
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Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников армии России
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью