В Татарстане на кладбище повторно спилили православный крест: глава района подал в отставку

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов подал в отставку после того, как на местном кладбище повторного осквернили могилу православного умершего, спилив с нее крест.

"Уважаемые жители Актанышского района, жители Татарстана! Сегодня на территории нашего местного кладбища повторно осквернили могилу Виктора Смирнова – челнинца, который был прописан у нас в Актаныше. Первый случай произошел в декабре прошлого года и вызвал большой резонанс в обществе. Смею предположить, что это провокация, - написал Фаттахов в своем обращении. - Я хочу извиниться перед родными и близкими за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт. Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку".

Виктор Смирнов скончался в сентябре прошлого года. Его похоронили на общественном кладбище Актаныша. И спустя некоторое время родные покойного заявили, что неизвестные спилили православный крест с могилы их близкого.

Случай получил широкий общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Президент республики Рустам Минниханов назвал такие случаи недопустимыми для Татарстана. Он вынес строгое предупреждение руководителю района Энгелю Фаттахову и дал ему задание обеспечить все необходимые мероприятия по восстановлению оскверненной могилы.