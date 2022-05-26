Празднование дня последнего звонка в школе поселка Дунай в Приморье закончилось побоищем, в котором приняли участие две учительницы и ученица.

17-летняя выпускница поспорила с учительницей истории. Спор быстро перерос в драку, и на помощь коллеге бросилась еще одна учительница школы.

Вдвоем они победили ученицу, но мать последней подала заявление в отдел полиции и отметила, что девочке нанесены серьезные травмы.

Позднее в полицию написали заявления и обе учительницы - 35 и 36 лет. Они пожаловались на противоправные действия выпускницы.

Подробности случившегося выясняются.