В Саратовской области перевернулся легковой автомобиль с подростками, в результате ДТП один из детей погиб, четверо получили тяжелые травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Четверо пострадавших доставлены в Саратов в многопрофильный стационар.

Авария случилась в Татищевском районе у села Лапшиновка.

К сожалению, не удалось спасти 14-летнюю девочку, которая скончалась на месте аварии. Еще один подросток сбежал.

По предварительным данным, семеро школьников раздобыли машину и решили покататься. Сначала катались по городу, не имя прав и навыков, потом выехали на трассу.

По данным ГИБДД, автомобилем, предположительно, управлял 17-летний мальчик, он не справился с управлением, и машину вынесло в кювет.