В селе Сафоново Зеленодольского района Татарстана местная жительница увидела своего 82-летнего соседа с топором и ножом в руках. Она спросила, куда старик собрался, а тот ответил, что идет в школу, чтобы зарезать там детей.

Женщина сразу позвонила в полицию и в школу. В учебном заведении сразу закрыли входные двери. Пенсионер, не попав в школу через дверь, попытался вломиться через окно, на этом его и задержали сотрудники полиции, сообщает "КП Казань" со ссылкой на личные источники.

Сообщается, что в этой школе у пенсионера учится один из родственников. Сам старик состоит на учете у психиатра. Мужчину на первое время поместили в профильный медицинский стационар.