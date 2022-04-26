Жителя Челябинска осудят за убийство любовницы, которая не отпускала его к жене, сообщает "Лента" со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Следователи установили, что мужчина нанес любовнице несколько ударов ножом, и через 10 минут она скончалась от полученных травм. Сам же горе-любовник сразу сбежал.

Следователи установили, что в тот злополучный вечер мужчина сказал жене, что задержится на работе, а сам отправился к любовнице. В это время супруга законная возила заболевшего ребенка в больницу, она позвонила мужу и потребовала, чтобы тот как можно скорее ушел с работы и помог ей. Поругавшись с женой по телефону, мужчина начала неохотно собираться домой, но любовница была против и не захотела его отпускать. Начала ссора, которая закончилась убийством женщины.

Дело передано в суд, вскоре будет вынесен приговор.