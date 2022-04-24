Пошел отпраздновать свой день рождения: от ножевого ранения умер 23-летний хоккеист

Сегодня ночью, 24 апреля, в Москве был убит ножевым ранением в грудь 23-летний хоккеист Роман Дидур. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на предоставленную информацию старшим помощником руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, конфликт произошел рядом с кафе на Николоямской улице, где жертва с друзьями отмечал свой день рождения.

Как сообщает "КоммерсантЪ" у Дидура возник конфликт с 37-летним предпринимателем Арменом Куюмджи, который ударил его ножом в грудь. Молодой человек скончался на месте от потери крови, не дождавшись приезда медиков.

Сейчас идет расследование, с подозреваемым ведутся следственные действия.

Роман Дидур играл в команде «РГУНГ Москва», которая выступает в московской студенческой хоккейной лиге, где он уже успел выделиться своей игрой.