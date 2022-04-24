В Татарстане у жителей села изымают огороды для создания газона на их месте

В селе Пестрецы у местных жителей власти собираются отобрать огороды, которые они разбили на муниципальной земле. Оповещение об этом вывесили в доме №11 по улице Перчкова. Об этом сообщает Татарстан-24.

Дело в том, что 20 лет назад жильцам дома в исполкоме района разрешили сделать из пустыря огороды. Однако было одно условие. Они должны были вспахать землю и сделать ограждения. До этого на пустыре был строительный мусор. Теперь же власти решили сделать там газон.

«В 2002 году мы ходили в райисполком, где нам сказали, что если мы спашем и загородим, то участок будет наш. Здесь тогда был просто пустырь. Мы своими силами все сделали. Сейчас ухаживаем за этими огородами и только за счет этого и живем», - поделились жители.

По словам жильцов, огород поделили между квартирами. Все овощи, которые вырастили своими руками, помогли многим пережить зиму.