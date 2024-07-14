Мэрия Казани выложила обновлённый график отключения горячей воды

В мэрии рассказали, что отключение горячей воды связано с работами на тепловых сетях АО «Татэнерго».

С 14 по 30 июля без горячей воды останутся более 100 домов. Ограничения затронут дома Ново-Савиновсокого и Кировского районов. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее мы писали, что Татарстану выделили более 1,1 млрд. на обустройство комфортной городской среды.